В Татарстане в конце ноября подешевели яблоки, маргарин и колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане в конце ноября снизились средние цены на ряд товаров. В частности, подешевели яблоки, маргарин, полукопченая и вареная колбаса.

Согласно данным Татарстанстата, за неделю полукопченая колбаса стала дешевле на 2,11%. На 28 ноября средняя цена одного килограмма составила 501,58 рубля. Вареная колбаса подешевела на 1,22%, до 398,37 руб./кг.

Средняя стоимость маргарина опустилась на 1,26%, до 240,1 рубля за килограмм. Яблоки в республике подешевели на 2,58%, до 80,9 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также с 21 по 28 ноября зафиксировано снижение цен на говядину, свинину, сосиски и сардельки, сливочное масло, сметану, куриные яйца, сахар-песок, соль и шоколадные конфеты. Подешевели овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель и макароны из пшеничной муки высшего сорта.

Напомним, в конце ноября в Татарстане выросли средние цены на пшеничную муку, гречку, свежие огурцы и помидоры. Без изменений осталась стоимость баранины и ржаного, ржано-пшеничного хлеба.



Также в Татарстане в конце прошлого месяца выросли цены на овощи из «борщевого набора». Подорожали столовая свекла, свежая белокочанная капуста, картофель, репчатый лук и морковь



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина