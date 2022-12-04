И. о. главного тренера «Ак Барса» Бабенко удивила отставка Знарка

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Новость о том, что Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» сильно удивила Юрия Бабенко. На данный момент он исполняет обязанности главного тренера казанского клуба.



— Так же, как и все, узнал про отставку Знарка. Конечно, сильно удивился этому, — цитирует Юрия Бабенко ТАСС.

Напомним, сегодня «Ак Барс» проведет домашний матч против московского «Динамо». В тренировке не принимал участия Александр Радулов, который не сыграет в третьем матче подряд.

— Надеемся, что он поправится в ближайшее время, трудно сейчас сказать. Сегодня он играть не будет, будем смотреть по следующим играм, — отметил Бабенко.

В списке травмированных у «Ак Барса» находятся защитник Динар Хафизуллин и форвард Михаил Глухов. Они восстанавливаются.

В прошлый раз казанская команда обыграла«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Илина Хакимова