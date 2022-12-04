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Нападающий «Ак Барса» Радулов пропустит третью встречу КХЛ подряд

10:43, 04.12.2022
Нападающий «Ак Барса» Радулов пропустит третью встречу КХЛ подряд
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропускает третий подряд матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «РИА Спорт».

Хоккеист «Ак Барса» не сыграет в матче регулярного с московским «Динамо», сообщает пресс-служба казанской команды.

Радулов не тренировался перед игрой. Он также пропустил два предыдущих матча команды из-за повреждения. В текущем сезоне нападающий набрал 25 очков (13 шайб + 12 результативных передач) в 33 матчах.

Фото: ak-bars.ru

Уже сегодня казанский «Ак Барс» примет у себя в гостях московское «Динамо». Матч пройдет в «Татнефть Арене», начало игры — в 17:00.

Отметим, что это первый матч команды после ухода с поста главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка. Об этом стало известно два дня назад — на данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

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Илина Хакимова
СпортХоккей Татарстан

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