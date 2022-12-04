Нападающий «Ак Барса» Радулов пропустит третью встречу КХЛ подряд

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропускает третий подряд матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «РИА Спорт».

Хоккеист «Ак Барса» не сыграет в матче регулярного с московским «Динамо», сообщает пресс-служба казанской команды.

Радулов не тренировался перед игрой. Он также пропустил два предыдущих матча команды из-за повреждения. В текущем сезоне нападающий набрал 25 очков (13 шайб + 12 результативных передач) в 33 матчах.

Фото: ak-bars.ru

Уже сегодня казанский «Ак Барс» примет у себя в гостях московское «Динамо». Матч пройдет в «Татнефть Арене», начало игры — в 17:00.

Отметим, что это первый матч команды после ухода с поста главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка. Об этом стало известно два дня назад — на данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.



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Илина Хакимова