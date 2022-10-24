Ильнур Шарипов покинул должность заместителя председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу

Ильнура Шарипова освободили от должности заместителя председателя Государственного комитета Татарстана по архивному делу. Он покинул пост по собственному желанию.

В распоряжении Кабмина Татарстана указано, что Ильнур Шарипов освобожден от занимаемой им должности с 18 октября. На сайте ведомства он все еще указан как заместитель председателя Госкомитета РТ по архивному делу.

скриншот arhiv.tatarstan.ru

Напомним, должность Ильнур Шарипов занял 4 февраля 2020 года. Кроме него зимой позапрошлого года заместителем председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу назначили Гульнару Минзянову.

В конце ноября 2019 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин освободил Резеду Шайхутдинову от должности заместителя председателя Государственного комитета РТ по архивному делу. Она была единственным заместителем главы ведомства.



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Татьяна Демина