Казань пользуется популярностью по бронированию отелей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Этой осенью чаще всего бронировали отели в Санкт-Петербурге, Москве, в Сочи и в Казани. Об этом сообщает российский сервис путешествий Tutu.ru.

10% бронирований пришлось на зарубежные города, а 90% по России.

Также в топ самых популярных городов вошли Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Новосибирск. На Москву и Питер пришлось около 42% заказов.

Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На самый долгий срок бронируют отели в Турции, Армении, Грузии и ОАЭ. В Беларуси и Финляндии остаются на самый короткий срок, примерно 2 ночи.



Напомним, что Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. По данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц столицы республики составила 85%. Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова