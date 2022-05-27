Спрос на бронирование отелей в Казани этой весной вырос более чем на 20%

Этой весной спрос на бронирование казанских отелей вырос на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Помимо отелей столицы Татарстана, популярностью пользовались гостиницы в Адлере, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Владивостоке. В 50% случаев туристы бронировали отель на одну ночь, в 24% — на срок от четырех до семи суток, в 22% — на две-три ночи.

Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались Стамбул, Минск, Ереван, Дубай и Рим.

Фото: realnoevremya.ru

Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. По данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц столицы республики составила 85%. Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%.



Дарья Акимова