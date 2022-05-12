В майские праздники гости Казани чаще всего останавливались в трехзвездочных отелях

С 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц Казани составила 85%. Такие данные 37 средств размещения, входящих в Ассоциацию отелей Казани и Татарстана, озвучили сегодня на бизнес-завтраке с отельерами.

Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%. На 86% и 85% были заполнены гостиницы 0—2* и 4*, а вот пятизвездочные отели — только на 68%.

Самая большая загрузка была с 30 апреля по 2 мая — 94%. В этот период все отели, кроме пятизвездочных — 83%, были заполнены более чем на 90%: 0—2* — 98%, 3* — 96%, 4* — 93%.

Фото: pxhere.com

Низкий спрос был зафиксирован с 3 по 6 мая, которые пришлись на будние дни, — 77%. Он восстановился, но не до пикового значения, с 7 по 9 мая — 88%.

В Казань в основном приезжали из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, а также из Китая и Киргизии.

Напомним, Казань попала на четвертое место по спросу на майские каникулы среди всех российских городов. Однако сами жители столицы Татарстана не являются активными путешественниками и занимают только 10-е место по спросу.

Дарья Пинегина