Новости общества

02:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На второй этап реконструкции участка 3-го Северного коллектора в Казани потратят 209,8 млн рублей

19:12, 09.11.2022 2
На второй этап реконструкции участка 3-го Северного коллектора в Казани потратят 209,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани на второй этап реконструкции 3-го Северного коллектора по улице Чистопольской, на участке от улицы Меридианной до улицы Бондаренко, МУП «Водоканал» потратит 209,8 млн рублей.

Подать заявку можно до 25 ноября, подрядчика определят 1 декабря 2022 года. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта до 31 декабря этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ноябре сообщалось о планах выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции участка третьего северного коллектора по ул. Чистопольской, 10/8, до пересечения с ул. Бондаренко. На эти цели выделяли 4,2 миллиона рублей из средств «Водоканала».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 ноя
    Скорее бы, к зиме не успеют, наверное
    Ответить
    Анонимно 09 ноя
    на постоянной основе работы по городу будут вестись наверное
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также