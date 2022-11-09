На второй этап реконструкции участка 3-го Северного коллектора в Казани потратят 209,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани на второй этап реконструкции 3-го Северного коллектора по улице Чистопольской, на участке от улицы Меридианной до улицы Бондаренко, МУП «Водоканал» потратит 209,8 млн рублей.



Подать заявку можно до 25 ноября, подрядчика определят 1 декабря 2022 года. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта до 31 декабря этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ноябре сообщалось о планах выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции участка третьего северного коллектора по ул. Чистопольской, 10/8, до пересечения с ул. Бондаренко. На эти цели выделяли 4,2 миллиона рублей из средств «Водоканала».



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Маргарита Головатенко