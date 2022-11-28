ЕС изучает возможность снятия санкций с «Россельхозбанка»

Европейский союз изучит вопрос снятия санкционных ограничений с «Россельхозбанка», а также рассмотрит возможность переподключения к системе SWIFT, сообщил представитель ЕК Петер Стано.

— Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли «Россельхозбанка» в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны, — заявил дипломат «Известиям».

Представитель ЕК, тем не менее, отметил, что большинство российских банков все еще остаются подключены к SWIFT. Стано также указал, что «достаточное количество платежных каналов остается открытым».

— Кроме того, меры ЕС прямо предусматривают отступление [от санкций], позволяющее операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, находящимися под санкциями, для сделок в сфере продуктов питания и удобрений, — уточнил представитель ЕК.

Петер Стано обратил внимание, что для принятия соответствующих поправок к санкциям они должны быть единогласно приняты всеми членами совета Евросоюза.

Еще в июне стало известно, что в шестой санкционный пакет Евросоюза вошло отключение от системы SWIFT Сбербанка, «Россельхозбанка» и Московского кредитного банка. Радикально настроенные члены ЕС, к которым относятся Польша и страны Балтии, выдвигают требования об отключении от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT еще большего числа российских банков.

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Илина Хакимова