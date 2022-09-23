FT: новый пакет санкций ЕС может коснуться ограничений на нефть, IT и кибербезопасность

Новый пакет санкций Евросоюза может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.



Пакет санкций будет включать положения по введению ограничения цен на российскую нефть и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. В нем также будут дополнительные списки попадающих под рестрикции лиц.

Официально новый пакет санкций предложат к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран — членов Евросоюза в пятницу. Это уже восьмой пакет санкций ЕС против России.

Радикально настроенные члены ЕС, к которым относятся Польша и страны Балтии, выдвигают требования об отключении от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT еще большего числа российских банков, высказываются о запрете на импорт алмазов. Ввести санкции предлагается не только против России, но и против Белоруссии, сообщает ТАСС.

Агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС планируют заключить соглашение, устанавливающее потолок цен на российскую нефть, в течение нескольких недель. Это может стать частью нового пакета антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко