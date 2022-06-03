В Евросоюзе окончательно утвердили шестой пакет санкций против России

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление совета ЕС.

Согласно тексту документа, санкции предполагают отказ стран Евросоюза от импорта нефти из России в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев. Также речь идет о поэтапном отказе от российской нефти, перевозимой по морю. Временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Помимо этого, в новый санкционный пакет входит отключение от системы SWIFT Сбербанка, «Россельхозбанка» и Московского кредитного банка, а также запрет на вещание на территории Европы телеканалов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр-Международный». Также запрещены консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги для России, ограничено предоставление облачных сервисов.

Фото: pixabay.com

Шестой пакет санкций лидеры Евросоюза согласовали 31 мая. В него вошло соглашение о запрете экспорта нефти в ЕС, покрывающее более двух третей импорта нефти из России. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, это сокращает огромный источник финансирования ее военной машины.

Дарья Акимова