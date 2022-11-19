«Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду»

Сегодня казанский «Ак Барс» проиграл в выездном матче омскому «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первые два периода завершились команды не смогли забросить в ворота ни оной шайбы. Счет удалось открыть только в третьем периоде. На 45 минуте шайба оказалась в воротах «Ак Барса».

Но уже на 49 минуте десятый номер казанцев — Дмитрий Воронков — смог сравнять счет.

Фото: ak-bars.ru

Пиком напряжения матча стала 62 минута, когда шайба снова оказалась в воротах «Ак Барса». Благодаря видеоповтору удалось разрешить спор с возможной помехой вратарю — гол засчитали.

По словам главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка, игра получилась очень напряженной, а сам он оказался недоволен тем, что команда смогла взять только одно очко.

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Артем Гафаров