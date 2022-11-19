Новости спорта

18:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду»

16:56, 19.11.2022
«Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» проиграл в выездном матче омскому «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первые два периода завершились команды не смогли забросить в ворота ни оной шайбы. Счет удалось открыть только в третьем периоде. На 45 минуте шайба оказалась в воротах «Ак Барса».

Но уже на 49 минуте десятый номер казанцев — Дмитрий Воронков — смог сравнять счет.

Фото: ak-bars.ru

Пиком напряжения матча стала 62 минута, когда шайба снова оказалась в воротах «Ак Барса». Благодаря видеоповтору удалось разрешить спор с возможной помехой вратарю — гол засчитали.

По словам главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка, игра получилась очень напряженной, а сам он оказался недоволен тем, что команда смогла взять только одно очко.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также