Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл казахстанский «Барыс»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанских хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Барыс» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане на стадионе «Барыс арена», сообщает пресс-служба команды.

Счет был открыт еще в первом периоде — шайбу в ворота казахстанской команды забросил нападающий Дмитрий Воронков. Во втором периоде хозяева сравняли счет — отличился Алихан Асетов. Однако в третьем периоде защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов забил гол броском в дальний угол.

Напомним, позавчера «Ак Барс» уступил «Сибири» в выездной игре в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2. Еще ранее казанцы проиграли в выездном матче омскому «Авангарду» — 2:1.



Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки.



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Максим Кокунин