«Ак Барс» уступил «Сибири» в матче чемпионата КХЛ
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» уступил «Сибири» в выездной игре в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2, сообщили в пресс-службе команды.
В начале игры «Ак Барс» вел в счете на две шайбы (0:2) — голы забили Максим Быков и Кирилл Петров. Под конец первого периода «Сибирь» смогла отыграть одну из шайб — ее забросил Тэйлор Бек.
Несмотря на то, что во втором периоде преимуществом владели казанцы, они не смогли забросить ни одной шайбы. В свою очередь сибиряки сравняли счет. В заключительном периоде у хозяев дублем отличился Александр Шаров — 4:2.
23 ноября «Ак Барс» сыграет против казахстанского «Барыса» в Астане.
Позавчера «Ак Барс» проиграл в выездном матче омскому «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 2:1.
По словам главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка, игра получилась очень напряженной, а сам он оказался недоволен тем, что команда смогла взять только одно очко.
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