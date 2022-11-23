В Казани обвиняемый в расстреле бизнесмена в лифте выплатил потерпевшим 800 тысяч рублей

Сегодня в Верховном суде Татарстана завершились прения по делу о расстреле бизнесмена из ружья в лифте казанской многоэтажки на улице Минской. «Я его не убивал, это убийство по неосторожности», — вновь повторил свою версию событий 37-летний стрелок Марат Низамов, передает с заседания журналист «Реального времени».

Как выяснило «Реальное время», готовясь к финалу процесса обвиняемый полностью погасил семье убитого материальный ущерб в 560 тысяч рублей — расходы на погребение и поминки. А также выплатил 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Впрочем, в этой части дочь убитого бизнесмена Рафаэля Дускаева заявляла требования на 2 млн рублей.

Ранее гособвинитель Ольга Зарипова запросила для подсудимого 15,5 года колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого Борис Савельев настаивал на более мягкой квалификации действий клиента — по его мнению, умышленного убийства не было, Низамов виновен в причинении смерти по неосторожности. Со слов защитника, ряд свидетелей отмечали «интересную черту потерпевшего бизнесмена — вспыльчивость, конфликтность, неуравновешенность».

— Какой бы умысел у Низамова не был — в лифте действительно произошел конфликт и была борьба, о чем свидетельствуют прижизненные телесные повреждения у потерпевшего, отметил Савельев. А еще он просил оправдания для Низамова по эпизоду покушения на мошенничества.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Артем Гермогентов напомнил суду — версия о неосторожном убийстве появилась через семь месяцев после задержания обвиняемого. «Иначе, как критически, к ней относится невозможно. Так же как к версии об отсутствии состава преступления, которое не было доведено до конца по причине обнаружения Дускаевым фальшивых купюр», — считает он, полностью поддерживая позицию прокуратуры о наказании для стрелка.

По версии обвинения, 2 сентября 2021 года Низамов собирался обманом получить от бывшего партнера своего отца Рафаэля Дускаева два участка и цех по выделке шкур, расплатившись за эту недвижимость сувенирными долларами и евро. Утром того дня продавец и покупатель составили договор купли-продажи в МФЦ, однако Дускаев заявил — подпишет его лишь после получения денег. Тогда Низамов пригласил его к себе домой, захватив из багажника заряженное дробью охотничье ружье. В лифте он передал покупателю сумку с купюрами, по пути на 15 этаж тот обнаружил подделку, стал предъявлять претензии и был застрелен.

После убийства стрелок оттащил тело убитого из лифта на лестничную площадку, а сам отправился домой — отмываться от крови, позже позвонил отцу со словами: «Папа, забери меня. Меня хотят убить». Задержали Низамовых через несколько часов после случившегося на парковке ТЦ «Южный». Вину он признал на первом же допросе.

