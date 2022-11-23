В Казани обвиняемый в расстреле бизнесмена в лифте выплатил потерпевшим 800 тысяч рублей
Сегодня в Верховном суде Татарстана завершились прения по делу о расстреле бизнесмена из ружья в лифте казанской многоэтажки на улице Минской. «Я его не убивал, это убийство по неосторожности», — вновь повторил свою версию событий 37-летний стрелок Марат Низамов, передает с заседания журналист «Реального времени».
Как выяснило «Реальное время», готовясь к финалу процесса обвиняемый полностью погасил семье убитого материальный ущерб в 560 тысяч рублей — расходы на погребение и поминки. А также выплатил 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Впрочем, в этой части дочь убитого бизнесмена Рафаэля Дускаева заявляла требования на 2 млн рублей.
Ранее гособвинитель Ольга Зарипова запросила для подсудимого 15,5 года колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого Борис Савельев настаивал на более мягкой квалификации действий клиента — по его мнению, умышленного убийства не было, Низамов виновен в причинении смерти по неосторожности. Со слов защитника, ряд свидетелей отмечали «интересную черту потерпевшего бизнесмена — вспыльчивость, конфликтность, неуравновешенность».
— Какой бы умысел у Низамова не был — в лифте действительно произошел конфликт и была борьба, о чем свидетельствуют прижизненные телесные повреждения у потерпевшего, отметил Савельев. А еще он просил оправдания для Низамова по эпизоду покушения на мошенничества.
В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Артем Гермогентов напомнил суду — версия о неосторожном убийстве появилась через семь месяцев после задержания обвиняемого. «Иначе, как критически, к ней относится невозможно. Так же как к версии об отсутствии состава преступления, которое не было доведено до конца по причине обнаружения Дускаевым фальшивых купюр», — считает он, полностью поддерживая позицию прокуратуры о наказании для стрелка.
По версии обвинения, 2 сентября 2021 года Низамов собирался обманом получить от бывшего партнера своего отца Рафаэля Дускаева два участка и цех по выделке шкур, расплатившись за эту недвижимость сувенирными долларами и евро. Утром того дня продавец и покупатель составили договор купли-продажи в МФЦ, однако Дускаев заявил — подпишет его лишь после получения денег. Тогда Низамов пригласил его к себе домой, захватив из багажника заряженное дробью охотничье ружье. В лифте он передал покупателю сумку с купюрами, по пути на 15 этаж тот обнаружил подделку, стал предъявлять претензии и был застрелен.
После убийства стрелок оттащил тело убитого из лифта на лестничную площадку, а сам отправился домой — отмываться от крови, позже позвонил отцу со словами: «Папа, забери меня. Меня хотят убить». Задержали Низамовых через несколько часов после случившегося на парковке ТЦ «Южный». Вину он признал на первом же допросе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым