В Казани прокуратура запросила 15,5 года колонии для фигуранта дела об убийстве бизнесмена в лифте

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана стартовали прения сторон по уголовному делу о расстреле казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте дома на улице Минской. Прокуратура запросила 15 с половиной лет колонии для 37-летнего фигуранта дела Марата Низамова.



Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на мошенничество в особо крупном размере, похищении паспорта и незаконном хранении оружия.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

По версии следствия, подсудимый должен был купить у Дускаева два земельных участка за 12,7 млн рублей. Днем 2 сентября прошлого года, когда сделка была оформлена, мужчины поехали домой к продавцу. Именно там подсудимый передал ему кейс с деньгами, в котором вместо настоящих денег были купюры «банка приколов».

В лифте Дускаев решил открыть кейс и обнаружил фальшивые деньги. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого подсудимый выстрелил потерпевшему в голову из карабина «Сайга». Затем Низамов вытащил тело убитого в подъезд и скрылся на своем автомобиле.

В прениях гособвинитель Ольга Зарипова предложила признать подсудимого виновным по всем статьям и назначить ему наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению уголовного дела в конце сентября. Детали — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина