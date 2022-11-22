Казанец пойдет под суд за пьяное убийство 5-летней девочки-инвалида

38-летний житель Казани предстанет перед судом за убийство 5-летней девочки-инвалида, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Казанца обвинили по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Следствие считает, что все случилось в ночь с 15 на 16 мая этого года. Обвиняемый находился в доме сожительницы в поселке Васильево Зеленодольского района — там они распивали спиртное. В это время 5-летняя дочь женщины, являющаяся инвалидом, заплакала. Раздраженный плачем ребенка мужчина избил девочку, после чего все легли спать. На следующий день ребенок скончался.

Также известно, что 9 мая в ходе распития спиртного с сожительницей и ее сестрой злоумышленник угрожал женщинам расправой, избил и нанес ножевые ранения.

Фото: realnoevremya.ru

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Суд по ходатайству следователя заключил казанца под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце прошлой недели стало известно, что 41-летнего казанца обвинили в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Обвиняемый увидел бывшую супругу в компании подруги и двух мужчин и набросился на них.

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Маргарита Головатенко