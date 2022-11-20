Казанца обвиняют в покушении на убийство

41-летнего казанцы обвинили в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемый в нетрезвом состоянии привез к бывшей супруге маленького ребенка. На улице он увидел ее в компании подруги и двух мужчин. Мать забрала ребенка, а мужчина набросился на ее 32-летнюю спутницу. Двое мужчин вступились за нее, однако один из них получил удар тесаком по голове. Потерпевшие убежали и обратились за медицинской помощью.

Обвиняемый частично признал причастность к совершению преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фот: realnoevremya.ru

Также жительницу Нурлата подозревают в убийстве своего сожителя, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану. В ведомстве сообщили, что вечером 17 ноября в квартире было обнаружено тело 32-летнего мужчины с колото-резаными ранами груди.

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Елизавета Пуншева