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В Казани за введение единой школьной формы 4 из 10 родителей учеников

00:30, 23.11.2022
В Казани за введение единой школьной формы 4 из 10 родителей учеников
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Введение единой школьной формы поддерживают только четверо из десяти родителей учеников, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Шесть из десяти казанцев поддерживают школьную форму. 45% полагают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей России, еще 17% — за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ. И только трое из десяти жителей задумываются об отмене школьной формы (37%). С увеличением возраста и уровня доходов опрошенных растет число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как правило, за введение единой школьной формы отцы (47%) выступают чаще матерей (38%).

Напомним, Министерство просвещения России планирует ввести единую школьную форму, заявил министр Сергей Кравцов, выступая перед депутатами. А председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выделять средства на покупку школьной формы семьям, не получившим единое пособие.

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Диана Фатыхова
Общество Татарстан

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