В Госдуме предложили выделять семьям средства на покупку школьной формы

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выделять средства на покупку школьной формы семьям, не получившим единое пособие. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы будем вносить предложение, чтобы те семьи, которые не получили универсальное пособие, имели возможность накануне первого сентября получить средства для покупки школьной формы, — сказала она.

Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

— Вопрос не только в ведении формы — в финансировании всего этого. Поэтому совершенно очевидно, что разные финансовые возможности у родителей, а сегодня форму приобретают родители, поэтому, простите, вот вчера Сергей Сергеевич (Кравцов) говорил только о форме, а не о содержании… Поэтому пока на сегодняшний момент, увы, каких-либо механизмов, которые поддерживали бы малообеспеченные семьи, их нет, — отметила Останина.

Фото: duma.gov.ru

Также сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Помимо возвращения единой школьной формы, он упомянул и о дополнительном обеспечении статуса русского языка в качестве государственного и о передаче школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».



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Максим Кокунин