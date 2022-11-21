Роскачество займется разработкой ГОСТа на школьную форму

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Роскачество займется разработкой ГОСТа на школьную форму, сказано в сообщении на сайте организации. Первая редакция ГОСТа будет подготовлена к июню 2023 года, а его утверждение планируется уже к концу 2024 года.

Отмечается, что трехлетний срок действия предварительного национального стандарта на школьную форму, который ранее был утвержден Росстандартом и разработан при участии Роскачества, истекает 1 января 2023 года.

В его основу легли результаты испытаний таких категорий продукции, как сарафаны для девочек, сорочки, брюки и пиджаки для мальчиков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С учетом замечаний и предложений отрасли решение о разработке ГОСТ Р было единогласно поддержано членами технического комитета 442 «Продукция легкой промышленности».

— При разработке ГОСТа с целью недопущения использования материалов низкого качества будут ужесточены требования по ряду ключевых показателей, например, таких как гигроскопичность (способность ткани впитывать влагу) и воздухопроницаемость (способность ткани пропускать воздух), — отметила Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

Министерство просвещения России планирует ввести единую школьную форму, заявил министр Сергей Кравцов, выступая перед депутатами. А председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выделять средства на покупку школьной формы семьям, не получившим единое пособие.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова