Минпросвещения планирует ввести единую школьную форму
Министерство просвещения России планирует ввести единую школьную форму, заявил министр Сергей Кравцов, выступая перед депутатами, сообщает РБК.
Помимо возвращения единой школьной формы, Кравцов упомянул и о дополнительном обеспечении статуса русского языка в качестве государственного и передаче школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».
— Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект, — заключил министр.
Еще в середине сентября председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил поднять ответственность за школы с муниципального уровня на региональный.
— Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень, — заявил Володин.
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