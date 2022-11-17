Минпросвещения планирует ввести единую школьную форму

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Министерство просвещения России планирует ввести единую школьную форму, заявил министр Сергей Кравцов, выступая перед депутатами, сообщает РБК.

Помимо возвращения единой школьной формы, Кравцов упомянул и о дополнительном обеспечении статуса русского языка в качестве государственного и передаче школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».

— Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект, — заключил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще в середине сентября председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил поднять ответственность за школы с муниципального уровня на региональный.

— Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень, — заявил Володин.



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Илина Хакимова