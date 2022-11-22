Токаев победил на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана, прошедших в воскресенье во всех регионах страны.

Согласно итоговым данным ЦИК, президент набрал 81,31% голосов избирателей.

На предыдущих выборах главы государства в 2019 году Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Предварительные данные голосования стали известны вчера утром — сообщалось, что Токаев побеждает на выборах главы государства. В связи с этим президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил его с победой.

Фото: pixabay.com

В Казахстане насчитывается 11,95 млн избирателей. На территории республики были открыты более 10 тысяч участков для голосования. Еще 68 участков — в 53 странах. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов.



Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.

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Маргарита Головатенко