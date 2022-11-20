В Казахстане в день выборов за призывы к митингам к административной ответственности привлекли четырех человек

В Казахстане в день президентских выборов к административной ответственности за призывы к несанкционированным митингам привлекли четырех человек. Об этом сообщил зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев.

— Органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах, административные протоколы на 15 человек переданы в суд, — отметил он в прямом эфире телеканала «Казахстан».

Мураталиев подчеркнул, что местные исполнительные власти и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов. Также он добавил, что обстановка в стране стабильна.

Фото: kremlin.ru

В Казахстане насчитывается 11,95 млн избирателей. На территории республики открыто более 10 тысяч участков для голосования. Еще 68 участков открыто в 53 странах. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.

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Елизавета Пуншева