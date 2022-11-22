Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В посольстве России в Вашингтоне осудили реакцию США на расстрел российских военнопленных. Там выразили мнение, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине.



Речь идет о высказывании посла США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак, которая заявила, что власти отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.

— Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию, — подчеркнули в дипмиссии.

18 ноября следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Военные следователи СКР принимают меры по идентификации лиц, снявших видео. Выполняются следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Минобороны России прокомментировало видеозапись с расправой украинских солдат над российскими военнопленными. В министерстве заявили, что «новые видеосвидетельства… подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима». Как сообщили в Минобороны, солдаты ВСУ намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнопленных.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными. Российские депутаты считают расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного гуманитарного права.

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Маргарита Головатенко