Минобороны прокомментировало видео с расправой украинских солдат над российскими военнопленными

Минобороны России прокомментировало видеозапись с расправой украинских солдат над российскими военнопленными. В министерстве заявили, что «новые видеосвидетельства… подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима».



Как сообщили в Минобороны, солдаты ВСУ намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнопленных.

— Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями, — приводит сообщение ведомства RT.

Видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами появилось в Сети. На кадрах — украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко