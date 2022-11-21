Госдума: расстрел российских пленных «грубейшее нарушение международного гуманитарного права»

Комитеты Госдумы по обороне и международным делам внесли проект постановления о заявлении ГД «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных».

В тексте постановления сказано, что в Госдуме с негодованием восприняли расстрел российских военнослужащих, попавших в плен. Госдума рассмотрит заявление во вторник, 22 ноября.

Депутаты считают расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного гуманитарного права.



В документе сказано, что «умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года».

— Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей, — говорится в постановлении.

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Дело возбуждено в отношении представителей вооруженных формирований Украины по п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).



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Илина Хакимова