Следком возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнопленных

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих, сообщили в ведомстве.



Дело возбуждено в отношении представителей вооруженных формирований Украины по п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Военные следователи СКР принимают меры по идентификации лиц, снявших видео. Выполняются следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Минобороны России сегодня прокомментировало видеозапись с расправой украинских солдат над российскими военнопленными. В министерстве заявили, что «новые видеосвидетельства… подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима». Как сообщили в Минобороны, солдаты ВСУ намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнопленных.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными.

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Маргарита Головатенко