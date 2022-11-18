В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных
Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными, сообщила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
— Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их, — приводит «РИА Новости» ее слова.
Минобороны России сегодня прокомментировало видеозапись с расправой украинских солдат над российскими военнопленными. В министерстве заявили, что «новые видеосвидетельства… подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима». Как сообщили в Минобороны, солдаты ВСУ намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнопленных.
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