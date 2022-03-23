Совфед единогласно одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Совет Федерации единогласно одобрил закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Инициативу поддержали 163 сенатора.
Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.
Законопроект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий внесли в Госдуму накануне. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы. Доступ к системе соцзащиты позволит военнослужащим получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры поддержки.
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