Совфед единогласно одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Совет Федерации единогласно одобрил закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Инициативу поддержали 163 сенатора.

Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.

Фото: скриншот видео mil.ru

Законопроект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий внесли в Госдуму накануне. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы. Доступ к системе соцзащиты позволит военнослужащим получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры поддержки.

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Диана Жиленкова