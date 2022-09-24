В Госдуме предложили приравнять добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил в своем Telegram-канале о подготовке инициативы по приравниванию статуса добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий.

Он отметил, что документ направлен на рассмотрение в координационный совет «Единой России».

— Считаю, что статус участника боевых действий и положенные им государственные гарантии правильно распространить и на добровольцев, системно участвующих в гуманитарных миссиях, — говорится в сообщении.

Фото: скриншот видео Минобороны

В июне в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приравнивание гражданских лиц, обеспечивающих выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий.

— Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — указано в пояснительной записке законопроекта.

В марте 2022 года в Госдуму внесли законопроект о приравнивании участников спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий. После рассмотрения в трех чтениях документ передали в Совет Федерации. Верхняя палата российского парламента также одобрила принятие этого закона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин