Всех гражданских лиц, участвующих в спецоперации на Украине, могут приравнять к ветеранам боевых действий

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приравнивание гражданских лиц, обеспечивающих выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий. Соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

— Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — указано в пояснительной записке законопроекта.

Дополнительно депутаты указали на то, что сейчас Федеральный закон «О ветеранах» предусматривает приравнивание гражданских лиц к участникам боевых действий только в том случае, если они получили ранения, увечья, контузии либо были награждены соответствующими медалями. Сейчас же к статусу ветеранов могут приравнять весь гражданский персонал.



Фото: council.gov.ru

— В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки, — говорится в пояснительной записке.

В марте 2022 года в Госдуму внесли законопроект о приравнивании участников спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий. После рассмотрения в трех чтениях документ передали в Совет Федерации. Верхняя палата российского парламента также одобрила принятие этого закона.

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Артем Гафаров