Трамп заявил об отсутствии заинтересованности в возвращении в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении в Twitter. Об этом пишет газета The Hill.

— Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит, — цитирует его издание.

По информации газеты, Трамп положительно отозвался о нынешнем владельце платформы Илоне Маске. Однако дал понять, что его основной публичной онлайн-площадкой останется запущенная им в феврале Truth Social.



Twitter принял решение разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как владелец компании Илон Маск провел опрос, в ходе которого большинство пользователей поддержали это решение.

После штурма Капитолия Трампа забанили практически во всех крупных социальных сетях — его аккаунты заблокированы в Facebook*< Twitter, YouTube, Instagram* и Twitch. Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную онлайн-платформу. Она называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»).

Елизавета Пуншева