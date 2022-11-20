Twitter разблокировал аккаунт Трампа

Twitter принял решение разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как владелец компании Илон Маск провел опрос, в ходе которого большинство пользователей поддержали это решение, передают «РИА Новости».



Решение о восстановлении аккаунта Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52 процента из 15 миллионов участников устроенного им опроса. Аккаунт Трампа набрал уже почти 600 тысяч подписчиков.

Фото: pixabay.com

Прежнее руководство заморозило на постоянной основе аккаунт @realDonaldTrump с синей «галочкой», свидетельствующей об аутентичности еще 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Такое решение было принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Бывший президент Америки пока ничего не написал на странице. Но пользователи активно оставляют комментарии под старыми твитами. Кроме того, политик пообещал, что не станет возвращаться в Twitter в случае разблокировки.



После штурма Капитолия Трампа забанили практически во всех крупных социальных сетях — его аккаунты заблокированы в Facebook*< Twitter, YouTube, Instagram* и Twitch. Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную онлайн-платформу. Она называется «From the Desk of Donald J. Trump» («С рабочего стола Дональда Трампа»).

** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.



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Илина Хакимова