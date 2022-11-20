Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Twitter принял решение разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как владелец компании Илон Маск провел опрос, в ходе которого большинство пользователей поддержали это решение, передают «РИА Новости».
Решение о восстановлении аккаунта Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52 процента из 15 миллионов участников устроенного им опроса. Аккаунт Трампа набрал уже почти 600 тысяч подписчиков.
Прежнее руководство заморозило на постоянной основе аккаунт @realDonaldTrump с синей «галочкой», свидетельствующей об аутентичности еще 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Такое решение было принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».
Бывший президент Америки пока ничего не написал на странице. Но пользователи активно оставляют комментарии под старыми твитами. Кроме того, политик пообещал, что не станет возвращаться в Twitter в случае разблокировки.
После штурма Капитолия Трампа забанили практически во всех крупных социальных сетях — его аккаунты заблокированы в Facebook*< Twitter, YouTube, Instagram* и Twitch. Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную онлайн-платформу. Она называется «From the Desk of Donald J. Trump» («С рабочего стола Дональда Трампа»).
** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.
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