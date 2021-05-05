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Трамп запустил свою платформу для публикации новостей — его уже забанили почти во всех крупных соцсетях

09:59, 05.05.2021 1
Трамп запустил свою платформу для публикации новостей — его уже забанили почти во всех крупных соцсетях
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Бывший президент США Дональд Трамп сегодня запустил собственную онлайн-платформу. Она называется «From the Desk of Donald J. Trump» («С рабочего стола Дональда Трампа»).

На этой платформе Трамп может выкладывать текст, фото и видео, но писать комментарии к постам экс-президента там нельзя. Сайт по адресу https://www.donaldjtrump.com/d... вышел с фотографией Дональда Трампа. Пока на ней нет записей от самого Трампа, но есть форма для сбора пожертвований.

Напомним, что после штурма Капитолия в январе этого года Трампа забанили практически во всех крупных социальных сетях — его аккаунты заблокированы в Facebook< Twitter, YouTube, Instagram и Twitch.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 май
    Забанили в соц.сетях? Создай свою, с преферансом и поэтессами!
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