За сутки в Казани произошло 218 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД по Казани получили 218 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, передает пресс-служба ведомства. Из них четыре с пострадавшими: два наезда на пешехода и два столкновения.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, одного — без водительского удостоверения. По подозрению в совершении преступления в отделы полиции доставили двух человек.

Напомним, в Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 2 760 ДТП. В них 256 человек погибли, 3 386 — получили травмы. В Казани по итогам 10 месяцев 2022 года зарегистрировали 1 162 ДТП. В них 27 человек погибли и 1 349 получили травмы различной степени тяжести.

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Артем Гафаров