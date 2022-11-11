За 10 месяцев 2022 года в Казани зарегистрировали 1162 ДТП — погибло 27 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 10 месяцев 2022 года в Казани зарегистрировали 1162 ДТП , в результате которых 27 человек погибли и 1349 получили травмы различной степени тяжести, сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани майор полиции Алия Валиева.

20 ноября будет отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим, Госавтоинспекция города Казани с 14 по 20 ноября проведет соответствующие мероприятия, в том числе рейды и акции.

Так, 17 ноября на оживленных улицах и перекрестках пройдет акция, в рамках которой ее участники будут стоять с плакатами и раздадут участникам дорожного движения световозвращающие элементы. А 18 ноября во всех школах города Казани состоится «Единый день безопасности дорожного движения».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце октября сообщалось, что в Татарстане растет число мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП». Об этом сообщила начальник отдела по контролю за раскрытием и расследованием общеуголовных мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

— Сейчас тревогу у нас вызывает рост мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП». Если в прошлом году за аналогичный период их было совершено всего 0,7%, то в этом году только за третий квартал их совершено более 100, это составляет уже 7% от общего количества, — рассказала она.

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