В Татарстане расширили список получателей единовременных выплат для детей участников СВО
В Татарстане утвердили новое постановление, согласно которому список получателей единовременных выплат для детей участников СВО расширяется. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.
Согласно документу, дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации в РТ, получат 20 тыс. рублей. Ранее действующий пункт о наличии постоянной регистрации в республике отменен.
Выплаты смогут получить дети следующих категорий граждан:
- Люди, проходящие службу в Национальной гвардии Российской Федерации и принимающие участие в СВО. Перечень мобилизованных будет определять Военный комиссариат РТ, после чего он формирует списки и передает в органы соцзащиты.
- Сотрудники МВД по РТ и УФСБ РФ по РТ, командированные в зону проведения СВО. Соответствующие списки также будут сформированы по месту их службы.
- Военные, проходящие службу в батальонах «Алга» и «Тимер». Информацию по ним представит Военный комиссариат.
- Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации на территории иных субъектов, и граждане, добровольно выполняющие военные задачи в ходе СВО. Дети граждан, имеющих регистрацию на территории республики и призванных из других субъектов, получат выплаты по 20 000 рублей на основании документов, подтверждающих факт призыва на территории другого региона.
- Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, но не имеющие регистрации на территории РТ, также получат выплаты. Условие — они постоянно проживают (в том числе на день призыва гражданина на военную службу) на территории Татарстана.
Соответствующий проект постановления был внесен Министерством труда региона 17 ноября 2022 года.
В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.
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