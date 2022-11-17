Более тысячи казанцев за 3 месяца прошли экспресс-тестирование на ВИЧ

С августа по октябрь в Казани свой ВИЧ-статус проверил 1 161 житель. С августа по октябрь в Казани прошли 23 подобные акции, сообщили в мэрии города.

Жители Казани 17 и 18 ноября могут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.



Тестирование для всех желающих будет проходить с 12:00 до 16:00 возле памятника «Часы» на улице Баумана. Также желающие смогут пройти скрининг здоровья, а еще получить консультацию социального работника и психолога.

В январе — июне этого года в Татарстане зарегистрировали 564 человека с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

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Маргарита Головатенко