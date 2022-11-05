В Татарстане в январе — августе зарегистрировали более 500 человек с диагнозом ВИЧ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в январе — июне этого года зарегистрировали 564 человека с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».



Заболеваемость ВИЧ снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%: за январь — июнь 2021-го в республике такой диагноз подтвердился у 604 человек, следует из данных Росстата.

Пик подъема заболеваемости ВИЧ в Татарстане пришелся на 2001—2003 годы. Затем ситуация стабилизировалась, начали фиксировать спад. За первое полугодие 2022 года в Татарстане регистрировали 394 человека с этим диагнозом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У казанцев есть возможность проходить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. В последний раз тест-мобиль работал 3 ноября в парке им. Горького, напротив стадиона «Трудовые резервы». Проект реализуется совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и благотворительным фондом «Новый век» на средства Фонда президентских грантов.



ВИЧ передается через незащищенный половой контакт, через кровь, при использовании нестерильных медицинских инструментов и от матери к ребенку, не передается через рукопожатия, совместные занятия спортом, объятия. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко