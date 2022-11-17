Больше половины россиян поддерживают инициативу введения цифрового рубля

60% жителей России поддерживают идею введения цифровой национальной валюты — цифрового рубля. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на опрос банка «Открытие».

Согласно исследованию, лишь 10% респондентов против такой идеи. Из них 6% относятся к ней скорее отрицательно, 4% — резко отрицательно. 31% опрошенных затруднился ответить на вопрос. При этом, из числа поддерживающих инициативу, 18% относится к ней однозначно положительно, 42% — скорее положительно.

Судя по опросу, 41% жителей страны никогда ранее не пользовались цифровыми валютами. Выше всего это показатель на Северном Кавказе (50%). Лишь 9% россиян часто пользуются такими технологиями, 22% — иногда, а 19% — крайне редко. При этом, каждый 10 не знает, что такое цифровые валюты.

Фото: flickr.com

Напомним, создание платформы цифрового рубля завершили в декабре прошлого года. Планировалось, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Пилотные операции начали проводить в феврале этого года, в пилотную группу вошли 12 банков.



В апреле Скоробогатова заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет. Известно, что Банк России планирует с 1 апреля 2023 года начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами.

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Елизавета Пуншева