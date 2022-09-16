ЦБ планирует с 1 апреля начать тестировать цифровой рубль

Банк России планирует с 1 апреля 2023 года начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Мы сейчас с пятнадцатью банками проводим тестирование цифрового рубля, это действительно такой тестовый режим: как открывать кошельки на платформе цифрового рубля, как осуществлять переводы между гражданами, как осуществлять оплату за товары, услуги, в том числе через QR-коды, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Фото: flickr.com

По словам главы регулятора, во внедрении цифрового рубля очень много технологических вопросов. ЦБ важно, чтобы было доверие к этой новой форме цифрового рубля, вопросы кибербезопасности были решены.



Прототип цифрового рубля создали в декабре 2021 года. Пилотные операции начали проводить в феврале этого года, в пилотную группу вошли 12 банков.



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Татьяна Леухина