Центробанк заявил о возможности внедрения цифрового рубля в течение нескольких лет

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, законодательные изменения, касающиеся цифрового рубля, уже готовятся и будут рассмотрены и приняты уже в этом году. Это даст ЦБ возможность в следующем году четко понять, какая дорожная карта по внедрению такой валюты может быть. Скоробогатова считает, что цифровые рубли очень нужны экономике, гражданам и бизнесу.

Фото: cbr.ru

Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. После завершения ЦБ намерен представить дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.



Дарья Акимова