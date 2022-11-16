СМИ: самолет НАТО отследил ракету, упавшую на территории Польши

Самолет НАТО, находившийся в воздушном пространстве Польши, отследил траекторию ракеты, которая попала на территорию государства. Данные переданы Варшаве и альянсу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на военного чиновника НАТО.

— Разведданные с радарными метками были предоставлены НАТО и Польше, — приводит телеканал CNN слова чиновника. Однако он не предоставил информации о месте запуска ракеты.

Отмечается, что самолеты НАТО осуществляют регулярное наблюдение за Украиной с начала специальной военной операции России. Воздушное судно, отследившее ракету, наблюдало за событиями на Украине.

Польская сторона заявляет, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины «в 15.40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики». В Министерстве обороны России в свою очередь заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.



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Илина Хакимова