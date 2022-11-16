Российского посла вызвали в МИД Польши

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева в связи с инцидентом на востоке страны, где, по утверждению МИДа Польши, упала «ракета российского производства», передает ТАСС.



Польская сторона заявляет, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины «в 15.40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики».



В сообщении ведомства сказано, что в связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения.

В Министерстве обороны России в свою очередь ранее заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова