В Татарстане в сентябре промышленное производство увеличилось на 2,1%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Промышленное производство в Татарстане в сентябре 2022 года увеличилось на 2,1% к аналогичному месяцу 2021-го. В сравнении с августом этого года снижение составило 5,4%, сообщает Татарстанстат.



В целом за девять месяцев 2022 года промышленное производство увеличилось на 8,5% по сравнению с январем — сентябрем 2021 года. Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства.

На 5,5%, по сравнению с сентябрем 2021-го, увеличилась добыча полезных ископаемых, к августу 2022-го зафиксировали снижение на 1,8%. Добыча нефти и газа в сентябре этого года увеличилась на 3,2% к сентябрю 2021-го, к августу наблюдалось снижение на 2,4%. Обрабатывающие виды деятельности показали увеличение на 0,3% к сентябрю 2021 года. По сравнению с августом 2022 года объемы производства снизились на 7,3%.

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения увеличили объемы генерации электроэнергии и выработки пара и продемонстрировали увеличение на 2,1% к сентябрю 2021 года, но снизили на 8,1% к августу 2022 года. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали снижение на 11,8% к сентябрю 2021 года и на 1,2% к августу 2022 года.

Фото: tatstat.gks.ru

За 9 месяцев 2022 года рост объемов производства по сравнению с январем — сентябрем 2021 года показали сырьевой сектор (+5,9%) и обрабатывающие производства (+10,7%). Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали снижение на -1,3%.

Виды деятельности, показавшие рост производства в сентябре 2022 (по сравнению с сентябрем 2021 года):

производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 65,0%;

выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 51,1%;

ремонт и монтаж машин и оборудования — 37,6%;

производство металлургическое — 33,0%;

производство бумаги и бумажных изделий — 27,1%;

производство электрического оборудования — 16,7%;

производство готовых металлических изделий (включая строительные конструкции), кроме машин и оборудования — 10,1%;

производство химических веществ и химических продуктов — 5,5%;

производство пищевых продуктов — 4,2%;

добыча нефти и газа — 3,2%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 2,1%;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группы, — 0,6%.

Фото: realnoevremya.ru

Снижение объема выпуска продукции наблюдалось в сентябре 2022 года в следующих видах деятельности (по сравнению с сентябрем 2021 года):

производство прочих транспортных средств и оборудования — 32,9%;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 23,9%;

обработка древесины — 19,9%;

производство кокса и нефтепродуктов — 5,1%;

производство резиновых и пластмассовых изделий — 3,4%.

производство прочей неметаллической минеральной продукции — 3,2%.

Татарстан возглавил рейтинг регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства за первые восемь месяцев текущего года. ИПП республики составил 109,3% к аналогичному периоду прошлого года.



В следующем году объем промышленного производства в Татарстане должен составить 4,559 триллиона рублей. Вместе с этим индекс промышленного производства в 2023-м прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко