Украина и США сообщили о планах построить модульный ядерный реактор

Украина и США планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор. Об этом информирует «РИА Новости».

— Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора, — сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook*.

По ее словам, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

Стоит отметить, что малые модульные реакторы отличаются от устанавливаемых на АЭС меньшими размерами и мощностью. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.

Фото: pxhere.com

В октябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.



5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.

Тогда же Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Согласно указу, Кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий и другие вопросы, связанные с обеспечением работы ЗАЭС.

После этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС».



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Максим Кокунин