В МАГАТЭ сообщили оценили ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС как нестабильную

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной, сказано в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



Отмечается, что энергоснабжение станции от внешней сети в течение десяти дней остается непрерывным:

— За последние десять дней станция получала электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций безопасности и защиты, напрямую и без перерыва от национальной сети, сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, — сообщает «РИА Новости».

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.

Тогда же Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Согласно указу, кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий и другие вопросы, связанные с обеспечением работы ЗАЭС.

После этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко