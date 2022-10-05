Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Об этом сообщает RT со ссылкой на указ.

— Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru

В России по распоряжению Владимира Путина также опубликуют обновленный текст Конституции страны с поправками о новых регионах с учетом вхождения в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Он же назначил временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых регионов страны.



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Маргарита Головатенко