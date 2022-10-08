Подписано распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС». Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.

Тогда же Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Согласно указу, кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий и другие вопросы, связанные с обеспечением работы ЗАЭС.



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Маргарита Головатенко